Штаб Трампа обвиняет Иран

Предвыборный штаб кандидата в президенты США Дональда Трампа заявил, что их компьютеры были взломаны, сообщает Associated Press.

Согласно информации, штаб предположил, что к краже и распространению конфиденциальных внутренних документов причастны иранские деятели. Команда не предоставила никаких конкретных доказательств, но это заявление появилось на следующий день после отчета Microsoft. В нем подробно описывались попытки иностранных агентов вмешаться в избирательную кампанию 2024 года в США.