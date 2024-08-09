«Солдаты ЦАХАЛ обнаружили ракетные установки в районах Хула и Хилат-Альдаба на юге Ливана и нанесли по ним удары», - говорится в сообщении.

Отмечается, что также был нанесен удар по «готовому к стрельбе беспилотнику «Хезболлы» и террористу, принадлежащему к воздушному подразделению «Хезболлы», который действовал в этом районе».

Кроме того, ВВС Израиля атаковали военные объекты «Хезболлы» и склад оружия в районах Ханин, Айта-аш-Шаб, Хиам и Блида на юге Ливана, информирует армейская пресс-служба.

По данным ЦАХАЛ, над территорией Израиля были обнаружены несколько беспилотников, летевших со стороны Ливана. Один дрон был перехвачен, несколько упало. Сообщений о пострадавших не поступало, зафиксированы разрушения.