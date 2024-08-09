Как сообщает ГСЧС, в результате атаки погибли 35-летний мужчина и его 4-летний сын. «Они оказались под завалами здания, и во время поисково-спасательных работ их нашли погибшими», - заявили в ведомстве.

Тяжелые травмы получили три человека, среди них 13-летний подросток.

В Киевской городской военной администрации сообщили, что в ночь на 11 августа силами и средствами ПВО были сбиты все ударные дроны россиян в воздушном пространстве Киева, разрушений нет.

«Эта ночь 11.05.2024 началась с запуска баллистических ракет в направлении Киева. Как и предыдущий раз, 6 дней назад, воздушные цели (вроде Искандер-М или северокорейской KN-23) столицы не достигли, удар на себя принял пригород. На тот момент уже было известно о нескольких десятках запущенных по Украине ударных БпЛА типа Shahed. Около десятка из них после сложных маневров пытались атаковать Киев. Но силами и средствами ПВО все ударные дроны врага были сбиты в воздушном пространстве столицы Украины», - рассказали в администрации.