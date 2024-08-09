«Кремль, вероятно, решил объявить антитеррористическую операцию - в отличие от военного положения, - чтобы уменьшить масштаб украинского вторжения в Курскую область и предотвратить внутреннюю панику или негативную реакцию. Это демонстрирует нежелание Кремля принимать более радикальные меры в ответ на ситуацию», - говорится в отчете.

Власти России решили объявить контртеррористическую операцию, а не военное положение, возможно, с целью преуменьшить масштабы вторжения в Курскую область и предотвратить панику или негативную реакцию внутри страны. К такому выводу пришли аналитики американского Института изучения войны (ISW)

Аналитики сослались на публикацию российского оппозиционного издания «Верстка», которое утверждает, что источник, близкий к комитету по обороне Совета Федерации РФ, заявил, что администрация президента России рекомендовала российским депутатам и сенаторам не комментировать события в Курской области «до особого распоряжения» или обсуждать их как можно короче и ссылаться только на официальные заявления.

Российские военные блогеры предлагали властям официально объявить войну Украине и критиковали их за то, что те не объявили военное положение вместо антитеррористической операции. Объявление военного положения, в частности, позволило бы российским властям принять более радикальные меры, такие как запрет митингов и демонстраций, введение комендантского часа и организация производства оборонной продукции для военных, говорится в отчете.

«Президент РФ Владимир Путин воздерживается от официального объявления состояния войны, неоднократно демонстрировал свое нежелание полностью перевести российское общество на военные рельсы и отказался от объявления всеобщей мобилизации, чтобы предотвратить внутреннее недовольство, которое могло бы поставить под угрозу стабильность власти», - отмечается в публикации ISW.

Также в сводке института говорится, что «вероятно, Путин назначил Бортникова руководителем контртеррористической операции, потому что Бортников ранее зарекомендовал себя как эффективный менеджер во время кризисов, которые угрожали внутренней стабильности России…».

По мнению аналитиков ISW, «сложная система управления антитеррористической операции ФСБ под руководством Бортникова может снизить эффективность российского ответа на украинскую операцию».

Также военные аналитики подчеркнули, что российские силы более адекватно защищаются в Курской области после прибытия дополнительных призывников и более боеспособного персонала из прифронтовых районов в Украине.