Мехрибан Алиева поздравляет борца Мешвилдишвили

Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Гиоргием Мешвилдишвили бронзовой медали на Летних Олимпийских играх в Париже.

В публикации говорится: «Азербайджанский борец вольного стиля Гиоргий Мешвилдишвили – бронзовый призер Летних Олимпийских игр в Париже! Поздравляю нашего спортсмена, желаю ему новых побед и достижений!»