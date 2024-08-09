Мехрибан Алиева поздравляет борца Мешвилдишвили
Первый вице-президент Азербайджана Мехрибан Алиева в своем официальном аккаунте в Instagram поделилась публикацией в связи с завоеванием Гиоргием Мешвилдишвили бронзовой медали на Летних Олимпийских играх в Париже.
В публикации говорится: «Азербайджанский борец вольного стиля Гиоргий Мешвилдишвили – бронзовый призер Летних Олимпийских игр в Париже! Поздравляю нашего спортсмена, желаю ему новых побед и достижений!»
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