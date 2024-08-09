Американцы на Тайване

Делегация членов Палаты представителей Конгресса США от Демократической партии прибыла с визитом на Тайвань. Об этом сообщило внешнеполитическое ведомство острова.

Делегация во главе с Мэрилин Стрикланд (штат Вашингтон) состоит из четырех женщин-парламентариев. В ее состав также вошли Джулия Браунли (Калифорния), Джилл Токуда (Гавайи), Жасмин Крокет (Техас). Визит продлится с 11 по 15 августа.

Делегацию примут глава администрации Тайваня Лай Циндэ и его заместитель Сяо Мэйцинь, а также глава внешнеполитического ведомства острова Линь Цзялун. В ходе этих контактов американская делегация планирует обсудить сотрудничество между США и Тайванем, вопросы безопасности в Тайваньском проливе и в регионе в целом.

США разорвали дипломатические отношения с Тайванем в 1979 году и установили их с КНР. Признавая политику «одного Китая», Вашингтон в то же время продолжает поддерживать контакты с тайбэйской администрацией.