Контрнаступление ВСУ на территорию России - самое «рискованное решение» президента Украины Владимира Зеленского на данный момент. Оно «застало врасплох» не только Москву, но и западных сторонников Киева. Так пишет профессор по оборонным исследованиям из Лондона Майкл Кларк для британской The Times.

«Зеленский... пытается изменить мнение о том, что Украина проигрывает войну. Успехи на Черном море и против российских войск в Крыму не привлекают внимания всего мира, когда армию его страны медленно, но неуклонно вытесняют с большей территории на востоке Украины. Зеленский пытается найти способ остановить или обратить вспять эту динамику. Этот стратегический военный выбор во многом соответствует его стилю: смелый и рискованный», - говорится в публикации.

Автор подчеркивают, что это действительно смелый шаг: «Москва не видела ни одного метра своей территории, никем захваченного с 1941 года. Картины из Курской области шокируют российскую общественность, и Кремлю может быть трудно справиться с этим эффектом».

The Times пишет, что есть признаки того, что Киев настроен серьезно, - в рейде в РФ участвуют от 6000 до 10 000 бойцов из 22-й и 88-й механизированных бригад, а также из 80-й десантно-штурмовой бригады: «Украинская армия, очевидно, намерена стоять и сражаться в созданном ею котле, который еще может быть усилен…»

При этом автор считает, что этот удар не сможет повернуть ход войны вспять: «Вместо этого ее военный успех будет измеряться тем, насколько дорого украинцы смогут заставить Москву заплатить за возможное возвращение их территории. Если борьба затянется и цена будет высокой, украинские силы могут ощутить непропорциональную выгоду в других местах».