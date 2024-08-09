Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной для усиления группировки войск, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны Беларуси.

«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», - говорится в сообщении.

«Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», - добавили в Минобороны Беларуси.

Сообщение сопровождается кадрами танковой техники на железнодорожных платформах.