Беларусь отправляет танки к границе с Украиной видео 11:23
Белорусские танкисты выдвинулись к границе с Украиной для усиления группировки войск, сообщила в воскресенье пресс-служба Министерства обороны Беларуси.
«Подразделения одного из механизированных соединений приведены в готовность к выполнению задач по предназначению», - говорится в сообщении.
«Военнослужащие осуществляют погрузку военной техники на железнодорожный транспорт и приступают к совершению марша комбинированным способом в назначенные районы», - добавили в Минобороны Беларуси.
Сообщение сопровождается кадрами танковой техники на железнодорожных платформах.
В сообщении ведомства говорится, что «накануне главнокомандующим Вооруженными силами были отданы указания на усиление группировки войск на Гомельском и Мозырском тактических направлениях с целью реагирования на любые возможные провокации».