«На этой неделе украинские войска вошли в Россию, чтобы атаковать приграничный регион в потрясающем контрнаступлении, которое произошло после того, как Киев преимущественно держал оборону в течение последних полутора лет», - пишет издание.

И теперь Украине нужно решать, что делать с удерживаемой ею территорией России, и не отвлекает ли это от оборонительных усилий на линии фронта. Издание опросило экспертов, которые размышляют о планах украинских военных.

Научный сотрудник Гуверовского института Стэнфордского университета Томаш Блусевич считает, что Украина, скорее всего, выйдет из Курска, но только после того, как заставит Россию перебросить несколько бригад, которые будут использовать позиции на линии фронта: «Теперь они должны двигаться… Это был блестящий шаг Украины. <...> Они уже достигли огромного успеха, заставив Россию переместить свои войска, продемонстрировав, что Россия беззащитна на других участках».

The Hill отмечает, что Россия отправила подкрепление в Курск и заявляет, что ей удастся отбить украинские войска.

Вице-президент по вопросам политики и программ аналитического центра GLOBSEC Елена Кудзько говорит, что, хотя пока неясно, как будет развиваться наступление, Украина успешно изменила нарратив войны, ворвавшись в Россию: «Украинцы прилагают все усилия, чтобы изменить нарратив о войне. До [Курска] было ощущение, что война стала достаточно предсказуемой, и со многих сторон война уже воспринималась как замороженная. Совершив эту атаку, Украина на самом деле сумела продемонстрировать, что есть пространство для того, чтобы сделать эту войну непредсказуемой, что есть пространство для того, чтобы удивить Россию».