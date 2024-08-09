Дмитрий Рой, автор haqqin.az 12:23

Москва наконец-то решилась на поставку Ирану и его прокси современных видов вооружений, отказавшись от много лет соблюдаемой позиции нейтралитета в ирано-израильском конфликте. Случилось немыслимое, то, что несколько лет назад и представить-то себе было невозможно: украинский фронт впервые превратил российских генералов из инструкторов иранцев в их учеников в том, что касается применения беспилотников на поле боя.

А с помощью Тегерана Москва сумела наладить их производство, снизив свое критическое отставание в этой области. Плюсом к этому идут поставки иранских баллистических ракет, восполняя их дефицит в российской армии, с которым российская сторона пока справится не в состоянии. Даже несмотря на то, что заместитель председателя российского Совбеза Дмитрий Медведев надел полувоенный френч, кожаное пальто и зачитывает директорам военных заводов телеграммы Сталина. Естественно, подобная помощь требует широких ответных шагов. А самая серьезная проблема Тегерана — это плохая авиация и несовершенная система ПВО. В то время как у Израиля самые мощные ВВС в регионе, и его успешность во всех конфликтах обусловлена в первую очередь безоговорочным господством в воздухе. Именно отсюда и главная просьба об услуге, которую ждет Тегеран от Москвы, – помочь Ирану в данном вопросе. Причем параметры этой помощи самими иранцами уже определены: как минимум пара эскадрилий многоцелевых истребителей Су-35, ударных вертолетов Ми-28Н, а также учебно-боевых самолетов Як-130. По поводу последних доподлинно известно, что некоторое их количество уже поставлено в Иран. А некоторое количество Су-35 может быть передано уже в нынешнем году.

Что же касается ударных Ми-28Н, то планы российского Министерства обороны предполагают, что они в первую очередь нужны российской армии. И производственные мощности ВПК России таковы, что снабжать одновременно и свою армию и удовлетворять потребности иранцев невозможно, Тегерану придется подождать, либо искать с их нынешними кремлевскими друзьями какого-то иного решения этого вопроса. Иранцы в этой ситуации не унывают. «Не можете дать вертолеты – дайте нам современные радары и стоящие у вас на вооружении системы ПВО», - говорят они. Поставка радаров уже идет, а вот с системами ПВО задержка. По тем же причинам, что и с ударными вертолетами. Но это, по большому счету, технические детали. Главное в другом – во-первых, Россия отказалась от традиционного нейтралитета, которого придерживалась в перманентно идущем ирано-израильском конфликте, однозначно и безоговорочно выбрав сторону Тегерана. Во-вторых, она отказалась от принципа сдержанности в передаче Ирану новейших вооружений и технологий, которого тот же Владимир Путин старательно придерживался как минимум в последние двадцать лет своего пребывания у власти.

Масштабы этих поставок ограничены в основном интенсивностью российских военных действий против Украины. Но только пока. Если эта интенсивность снизится или вообще сойдет на нет, то Москва может предоставить Тегерану столь желанные для него новые передовые авиационные и ракетные технологии, к которым тот давно стремится. Что же касается обычных вооружений для тех же иранских прокси, то тут у России давно уже никаких ограничений нет. Россия и раньше поставляла оружие союзным сирийским силам, а оттуда часть этих поставок уходила и к «Хезболле», и даже к боевикам ХАМАС.