Иран закрыл воздушное пространство над Тегераном, объясняя это стрельбами, которые состоятся в рамках военных учений.

Иранcкие власти выпустили извещение летному составу NOTAM (Notice to Airmen), запрещающее полеты в районе авиабазы Шахид Ноже под Тегераном с воскресенья, 11 августа, до среды, 14 августа.

В сообщении сказано, что ракетные учения будут проводиться в воздушных эшелонах от земли до 10 тысяч футов (3 км). Всем летчикам рекомендуется избегать этих высот.