Махмуд Аббас летит в Москву «посоветоваться» с Путиным

Глава Палестинской администрации Махмуд Аббас посетит Москву 12-14 августа, рассчитывает на встречу с российским лидером Владимиром Путиным 13 августа. Об этом сообщил ТАСС посол Палестины в РФ Абдель Хафиз Нофаль.

«Президент приезжает 12 августа вечером. Во вторник ожидается встреча с президентом Путиным… 14 августа президент уезжает. Но, конечно, будет встреча с арабскими послами», - подчеркнул он.

По словам дипломата, основной темой для обсуждения станет палестино-израильский конфликт.

«Ситуация в Газе. Будут говорить о роли России, что можно сделать. У нас очень тяжелое положение, и Россия - близкая нам страна. Нам нужно посоветоваться», - отметил Нофаль.