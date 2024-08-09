Пезешкиан назвал своих кандидатов в главы МИД и Минобороны

Президент Ирана Масуд Пезешкиан предложил кандидатуры Аббаса Арагчи и Азиза Насирзаде на должности министра иностранных дел и министра обороны соответственно. Об этом сообщила пресс-служба Пезешкиана.

Арагчи с 2017 по 2021 год работал замглавы МИД во втором правительстве президента-реформиста Хасана Роухани. Долгое время возглавлял делегацию Ирана на переговорах по ядерной сделке. В ходе ирано-иракской войны (1980-1988) служил в Корпусе стражей исламской революции. В настоящее время - секретарь стратегического совета Ирана по международным отношениям.

Генерал-майор Азиз Насирзаде в настоящее время занимает должность первого заместителя начальника Генерального штаба Вооруженных сил Ирана.

Все кандидаты должны получить одобрение со стороны парламента. Пезешкиан также внес на рассмотрение законодателей кандидатуры бывшего замглавы Миннефти Мохсена Пакнежада на пост министра нефти Ирана, экс-главы Центробанка Абдольнасера Хеммати на должность министра экономики и Эсмаила Хатиба - министра разведки. Хатиб - единственный министр предыдущего правительства, кто сохраняет за собой министерский портфель.