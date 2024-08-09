Китай провел успешные испытания крупнейшего в стране двухмоторного беспилотного самолета для коммерческих перевозок. Об этом сообщило Центральное телевидение Китая.

11 августа крупногабаритный двухмоторный беспилотный транспортный самолет, независимо разработанный Китаем, провел первые летные испытания в аэропорту авиации общего назначения Фэнмин в городе Цзыгун (провинция Сычуань), которые были признаны успешными. Испытания длились около 20 минут.

Новый тип грузового БПЛА имеет размах крыльев 16,1 м, высоту 4,6 м, грузовой отсек площадью 12 куб. м и коммерческую грузоподъемность 2 тонны. Этот самолет стал самым крупным беспилотным транспортным самолетом китайского производства.