Метеозависимым быть внимательными: о погоде на завтра

В понедельник, 12 августа, в Баку и на Апшероне без осадков, северо-западный ветер днем сменится северо-восточным, сообщает Национальная гидрометеорологическая служба при Министерстве экологии и природных ресурсов на понедельник.

Атмосферное давление - 755 мм рт.ст., относительная влажность ночью 60-70%, днем 45-50%.

Температура морской воды на пляжах Апшерона завтра прогреется до 27 градусов тепла. Днем в прибрежной зоне северо-западный ветер сменится северо-восточным.

Температура морской воды на северных пляжах (Сумгаит, Новханы, Пиршагы, Нардаран, Бильгя, Загульба) составит 25-26°, на южных пляжах (Тюркан, Говсан, Сахиль, Шых) - 26-27° тепла.

В сообщении Службы также говорится, что 12 августа на Апшероне погода будет неблагоприятной для метеочувствительных людей. Ожидается жаркая погода на фоне преобладания слабого ветра, что может вызвать дискомфорт у метеочувствительных людей.

В регионах Азербайджана местами ожидаются кратковременные дожди с грозами. Преимущественно в горных и предгорных районах возможны кратковременные ливни, выпадет град. Прогнозируется умеренный восточный ветер.

Температура воздуха ночью составит 21-26°, днем — 32-37° тепла, в горах ночью 12-17°, днем — 19-24° тепла.