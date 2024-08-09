Седьмая медаль Азербайджана на Олимпиаде в Париже!
Магомедхан Магомедов стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 97 кг.
В медальном поединке он уверенно разобрался с украинцем Мурази Мчедлидзе – 10:0.
Таким образом, Азербайджан завершил Олимпиады с семью медалями. Два золота, два серебра и три бронзы!
*** 14:31
Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) выходит на поединок за олимпийскую бронзу.
Его соперником будет представитель Украины Мурази Мчедлидзе.
Вчера Магомедов победил доминиканца Луис Мигеля Переса Сосу и поляка Збигнева Барановски, но уступил в полуфинале грузину Гиви Мачарашвили.
У азербайджанских борцов на нынешней Олимпиаде всего лишь две бронзы. Их завоевали классик Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвилдишвили (125 кг).
Всего у Азербайджана 6 медалей – 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы.