Седьмая медаль Азербайджана на Олимпиаде в Париже!

Азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) выходит на поединок за олимпийскую бронзу.

Таким образом, Азербайджан завершил Олимпиады с семью медалями. Два золота, два серебра и три бронзы!

В медальном поединке он уверенно разобрался с украинцем Мурази Мчедлидзе – 10:0.

Магомедхан Магомедов стал бронзовым призером Олимпиады в весовой категории до 97 кг.

Его соперником будет представитель Украины Мурази Мчедлидзе.

Вчера Магомедов победил доминиканца Луис Мигеля Переса Сосу и поляка Збигнева Барановски, но уступил в полуфинале грузину Гиви Мачарашвили.

У азербайджанских борцов на нынешней Олимпиаде всего лишь две бронзы. Их завоевали классик Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвилдишвили (125 кг).

Всего у Азербайджана 6 медалей – 2 золота, 2 серебра и 2 бронзы.