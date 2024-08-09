Бежавшая из Бангладеш Шейх Хасина обвиняет США

Бывший премьер-министр Бангладеш Шейх Хасина, которая подала в отставку и покинула страну на фоне протестов, обвинила США в том, что она лишилась власти.

«Я ушла в отставку, чтобы не видеть процессию трупов. Они хотели прийти к власти через трупы студентов, но я этого не допустила, я ушла с поста премьер-министра. Я могла бы остаться у власти, если бы отказалась от суверенитета острова Сен-Мартен и позволила Америке контролировать Бенгальский залив», — пишет Шейх Хасина в письме, которое направила своим сторонникам. Текст приводит The Economic Times.

Как добавила Шейх Хасина, если бы она осталась в стране, «было бы потеряно больше жизней, уничтожено больше ресурсов». По ее словам, решение об отставке было крайне трудным.

5 августа Шейх Хасина объявила об отставке с поста премьера Бангладеш и уехала из страны. Армия создала временное правительство. С начала июля в стране шли массовые студенческие протесты против коррупции в Бангладеш. Во время столкновений с полицией погибли более 550 человек.