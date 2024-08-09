В Германии призвали готовиться к войне с Россией

Германии следует готовиться к военному конфликту с Россией, который может произойти через пять лет. С таким утверждением командующий ВС ФРГ (Бундесвер) в земле Гамбург Михаэль Гисс выступил в интервью газете Welt am Sonntag.

«В Германии мы еще очень далеки от восприятия внешней опасности, в отличие, например, от жителей государств Балтии или Польши. Но мои внутренние часы как солдата тикают и говорят мне, что через пять лет мы должны быть настолько устойчивы в социальном плане, чтобы противостоять внешней военной угрозе», - сказал Гисс, отвечая на вопрос о возможном противостоянии с Россией. Он отметил, что сейчас командование Бундесвера в регионах вместе с министерствами и органами власти на местах, в соответствии с Планом оперативных действий в Германии, разрабатывают необходимые меры на случай конфликта.

«Независимо от этого мы знаем, что в течение пяти лет должны быть в состоянии противостоять неядерному нападению России. Это задача, которую перед нами поставил генеральный инспектор (командующий) Бундесвера», - заявил Гисс.

«Мы исходим из того, что Россия может испытать НАТО примерно через пять лет, применив обычные силы», - добавил он.

По его мнению, «вся Германия должна быть способна вести войну». «Германия в свете ее географического положения в Европе является местом, где осуществляется развертывание войск, страна, через которую подразделения НАТО направляются на восточный фланг. Крупнейшая германская морская гавань в этом будет, конечно, играть определенную роль», - заявил Гисс, имея в виду порт Гамбурга.