Финансист «Хезболлы» арестован в Колумбии

В Колумбии задержан находящийся под американскими санкциями Махди Акиль Хильбауи - одна из ключевых фигур финансовой сети, созданной «Хезболлой» в Латинской Америке.

Согласно Министерству финансов США, Махди создал в Колумбии компанию Zanga S.A.S. Официально она занималась добычей угля, который поставлялся другим компаниям, входящим в финансовую сеть группировки.

Махди – сын Амра Мухаммада Акиля, занимавшего высокий пост в службе внешней безопасности «Хезболлы». По данным США, он был причастен к терактам в еврейском центре Буэнос-Айреса и израильском посольстве в Аргентине в 1990-е годы.