«Бронзой я недоволен, - говорит Магомедов. - Я верующий человек. Значит, так было предписано Всевышним. Значит, я где-то недоработал, что-то делал не так. Сегодня у нас 3-е место.

Я очень серьезно готовился. Как никогда соблюдал режим, старался. Хотел обрадовать весь наш азербайджанский народ.

У нас и борцы греко-римского стиля отборолись не так, как хотелось. На чемпионатах мира и Европы мы выступали гораздо лучше. А в Париже совсем другую борьбу показали ребята – и классики, и вольники.

Я думал, что классики раздолбают тут всех и передадут нам победный дух… Но получилось неожиданно. Совсем не то, что мы хотели. Настраивались на другое. Нам были созданы все условия для завоевания золотых медалей. Однако Всевышний так распорядился.