Раздолбать всех не получилось… «Бронзовый» Магомедхан Магомедов о выступлении борцов
Бронзовый призер Олимпиады в Париже азербайджанский борец вольного стиля Магомедхан Магомедов (97 кг) прокомментировал свое выступление на Играх, передает корреспондент haqqin.az из Франции.
«Бронзой я недоволен, - говорит Магомедов. - Я верующий человек. Значит, так было предписано Всевышним. Значит, я где-то недоработал, что-то делал не так. Сегодня у нас 3-е место.
Я очень серьезно готовился. Как никогда соблюдал режим, старался. Хотел обрадовать весь наш азербайджанский народ.
У нас и борцы греко-римского стиля отборолись не так, как хотелось. На чемпионатах мира и Европы мы выступали гораздо лучше. А в Париже совсем другую борьбу показали ребята – и классики, и вольники.
Я думал, что классики раздолбают тут всех и передадут нам победный дух… Но получилось неожиданно. Совсем не то, что мы хотели. Настраивались на другое. Нам были созданы все условия для завоевания золотых медалей. Однако Всевышний так распорядился.
Перед проигранным полуфиналом с грузином у меня болела спина. Не мог разминаться без уколов. У меня вся спина перевязана. Не смог настроиться, собраться. Вроде бы все было нормально. Плюс соперник чуть перехитрил меня.
Что уж сейчас оправдываться? К нам на сборы в Азербайджан приезжал знаменитый чемпиона Абдулрашид Садулаев. С ним работал в спарринге. Готовился. Может, я вес много гонял. Но не будем искать оправданий. Хотел обрадовать всех. После поражения Гаджи Алиева думал, что хоть я выйду в финал, но не получилось».
Напомним, у азербайджанских борцов на нынешней Олимпиаде три бронзы. Помимо Магомедхана Магомедова их завоевали классик Хасрат Джафаров (67 кг) и вольник Георгий Мешвилдишвили (125 кг).