Украина: Наша цель — дестабилизировать ситуацию в России

Тысячи украинских солдат участвуют в наступлении на Курскую область в России, цель которого — «растянуть» и «дестабилизировать» Россию, заявил AFP высокопоставленный чиновник в структурах украинской безопасности.

«Мы ведем наступление. Цель — растянуть позиции противника, нанести максимальные потери и дестабилизировать ситуацию в России, поскольку она не в состоянии защитить свою собственную границу», — сказал агентству чиновник, попросивший не указывать его имя.

По его словам, вторжение в Курскую область значительно подняло моральный дух среди украинцев: «Это значительно подняло наш боевой дух, боевой дух украинской армии, государства и общества. Эта операция показала, что мы можем переходить в наступление, двигаться вперед».

Собеседник агентства отметил, что Украина будет «строго соблюдать международное гуманитарное право» во время своего вторжения в Россию и не планирует аннексировать какие-либо территории.

«Очень важно, чтобы Украина не нарушала никаких конвенций. Мы строго соблюдаем гуманитарное право: не казним пленных, не насилуем женщин, не мародерствуем», — заверил он.

При этом вторжение Украины на территорию России не ослабило наступление российских войск на востоке Украины. Собеседник агентства признал, что россияне не отводят войска с позиций на востоке Украины, но интенсивность российских атак немного снизилась.