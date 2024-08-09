Бывший министр иностранных дел Ирана Мохаммад Джавад Зариф, назначенный 1 августа вице-президентом Исламской Республики по стратегическим вопросам, подал в отставку.

В соцсетях в последние дни распространилась запись, в которой Джавад Зариф говорит, что иранское правительство не должно быть более пропалестинским, чем сами палестинцы. «Иранцы устали от правительства, которое пытается быть более палестинским, чем сами палестинцы», - заявил Зариф.

Неясно, принял ли отставку Пезешкиан.