Шольц обратился к Нетаньяху: Пора остановиться...

Канцлер Германии Олаф Шольц провел в воскресенье телефонный разговор с премьер-министром Израиля Биньямином Нетаньяху. Об этом сообщил журналистам представитель кабмина Вольфганг Бюхнер.

«Канцлер выразил серьезную обеспокоенность в связи с опасностью разрастания регионального конфликта на Ближнем Востоке», - отметил он.

По мнению Шольца, «сейчас, как никогда, важно остановить деструктивную спираль актов возмездия, снизить напряженность и предпринять конструктивные усилия для деэскалации [ситуации]».

«В этой связи канцлер снова подчеркнул, что пришел момент для того, чтобы финализировать соглашение об освобождении заложников и прекращении огня. С его точки зрения, многие военные цели в борьбе против ХАМАС достигнуты, число жертв среди мирных жителей и страдания людей в секторе Газа огромны. Прекращение войны в Газе [по мнению канцлера] было бы решающим шагом на пути к региональной деэскалации», - отметил Бюхнер.