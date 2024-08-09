Париж-2024 – вторая лучшая Олимпиада в истории Азербайджана

Азербайджан завершил выступление на Олимпиаде в Париже с 7 медалями, из которых 2 золота, 2 серебра и 3 бронзы.

Таким образом, если брать основной олимпийский критерий – количество золотых наград (а уже потом серебряных и бронзовых), – то Игры в Париже стали для нас вторыми успешными в истории после Лондона-2012. 12 лет назад у Азербайджана было 2 золота, 2 серебра и 5 бронзовых наград.

В Атланте-1996 (0-1-0), Сиднее-2000 (2-0-1), Афинах-2004 (1-0-4), Пекине-2008 (1-1-4), Рио-2016 (1-7-10) и Токио (0-3-4) результаты у нас были хуже.

Для того, чтобы улучшить результаты Игр в Лондоне, не хватило одного золота. Увы, после блестящих побед дзюдоистов Хидаята Гейдарова и Зелима Коцоева ни таэквондист Гашим Магомедов, ни боксер Альфонсо Домингес не смогли победить в финале. А борцам и вовсе не удалось заслужить право оспорить за золото. Хасрат Джафаров, Георгий Мешвилдишвили и Магомедхан Магомедов довольствовались бронзой.

В целом, Олимпиаду в Париже можно занести в актив азербайджанскому спорту. Особенно после провала в Токио, где у нас не было ни одного золота, а две награды из семи были добыты в каратэ, которое не вошло в программу на Олимпиаде-2024.