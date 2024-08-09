Израиль ввел санкции против 18 иранских танкеров. Это первые санкции против судов в истории еврейского государства, отмечает S&P Global.

Суммарный тоннаж танкеров составляет 1,88 миллиона тонн. Правительство Израиля призывает связанные с судоходством компании, в том числе и страховые, воздержаться от предоставления услуг иранским судам.

По данным израильских СМИ, иранские танкеры доставляют нефть на сирийские нефтеперегонные заводы. Затем нефтепродукты отправляются на экспорт, а получаемая прибыль используется для оказания финансовой помощи иранским прокси.