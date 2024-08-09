В общекомандном медальном зачете Олимпийских игр в Париже сборная Азербайджана впервые в истории смогла войти в первую тридцатку лучших команд. Итоговое место нашей команды – 30-е, которое мы поделили с Хорватией.

2 золота, 2 серебра и 3 бронзы. Таков результат сборной Азербайджана. В олимпийской табели о рангах главный критерий – это количество золота. При равенстве по золотым медалям учитываются серебро и бронза. Таким образом, Азербайджан опередил такие страны, как Австрия, Польша, Казахстан, Швейцария, Португалия, Турция и многие другие. Всего в Играх принимали участие 205 команд.

30-е место – это лучший результат Азербайджана за всю историю Олимпиад. Мы превзошли показатели Лондона-2012, где заняли 32-ю позицию. В Сиднее-2000 было 34-е место, в Пекине-2008 и Рио-2016 – 39-е, в Афинах-2004 – 50-е, в Атланте-1996 – 61-е, а в Токио-2020 – 67-е.

То есть после провала в Токио Азербайджан показал свой лучший результат в истории!

В Токио среди постсоветских стран Азербайджан занял лишь 8-е место, в Париже – 4-е, уступив Узбекистану, Украине и Грузии. Казахстан на нынешних Играх смог завоевать лишь одно золото, Армения осталась без золотых наград.

На Олимпиаде-2020 среди европейских стран мы заняли 34-е место, в Париже – 19-е.