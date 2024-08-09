Джавад Шабири, автор haqqin.az, Тегеран 17:30

Интрига с ответным ударом Тегерана по Израилю сохраняется. Проходят дни, а иранское руководство все еще не определилось, каким будет масштаб планируемой атаки, по каким объектам он будет нанесен и каков будет его масштаб. Все это накладывается на ожесточенную дискуссию, развернувшуюся в иранских правящих элитах, а конкретнее – между «ястребами» из КСИР и «голубями» из бизнес-кругов, выразителями интересов которых выступают президент Масуд Пезешкиан и его первый вице-президент, стремительно набирающий очки в борьбе за неформальный пост «серого кардинала» нынешней президентской администрации, Мохаммад Джавад Зариф.

С генералами КСИР, которых поддерживает советник верховного лидера Ирана контр-адмирал Али Шамхани, потерявший пост секретаря Высшего совета национальной безопасности, но из верхушки руководства не выпавший и сейчас находящийся в должности советника верховного лидера, все вполне понятно. Исходя из того, что, как они считают, «Израиль понимает язык силы», что, скажем откровенно, при нынешнем руководстве еврейского государства и Нетаньяху в качестве премьера отчасти справедливо, ответный удар должен быть широкомасштабным и массовым. С атакой Тель-Авива и Хайфы всем лучшим, что имеется у Тегерана в арсеналах – баллистическими ракетами и беспилотниками. А дальше будет, что будет. Пезешкиан же и Зариф выступают за более «мягкий вариант» - «американский фактор» представляется им даже более важным, чем наказание израильтян.

Поскольку бизнес-элиты и национальный капитал, который стоит за иранскими «голубями», категорически не хочет создавать препятствий для возможных переговоров по смягчению санкционного режима, а в этом вопросе у Вашингтона решающий голос. И тут, по их мнению, вполне возможен торг с американцами: мы сдерживаем наших «ястребов» и не допускаем широкомасштабной атаки на Иран – но и вы уж наши усилия не забудьте, рассмотрите вопрос о двусторонних переговорах по смягчению антииранских санкций. Сформулировав две эти точки зрения, иранские «ястребы» и «голуби» тут же поспешили представить их верховному лидеру Али Хаменеи, поскольку в таких вопросах последнее слово за ним. Рахбар выслушал и тех, и других, приняв каждую партию отдельно. И – не встал ни на одну сторону, оставив вопрос об ответном ударе и тактике его нанесения в подвешенном состоянии.

Из двух лагерей нет сколько-нибудь заслуживающих внимания утечек об этих встречах и какой-либо реакции Рахбара в ходе них на доклады сторон. А потому единственное, о чем можно говорить более-менее уверенно, – он решил взять паузу для принятия окончательного решения. Поскольку оказался перед трудным выбором. С одной стороны, противостояние с Израилем, борьба с «исторически обреченным сионистским образованием», организация отпора ему везде, где представится возможность, - это то, что он проповедовал всю жизнь, то, что составляет краеугольный камень идеологии Исламской Республики, лидером и хранителем которой он является.