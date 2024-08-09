Украинцы ударили по базе россиян

В городе Горловка (под контролем РФ) Донецкой области Украины 11 августа прогремел взрыв. Украинские издания со ссылкой на советника мэра Мариуполя Петра Андрющенко пишут, что, по предварительным данным, удар был по российской базе российских оккупантов.

Позже Андрющенко уточнил, что, по его данным, атакован машиностроительный завод, где базируются российские военные и их техника.

Пока официального подтверждения «прилета» в Горловке нет ни от россиян, ни от представителей ВСУ.