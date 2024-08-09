Байден допустил полномасштабную войну на Ближнем Востоке

Происходящее на Ближнем Востоке может легко перерасти в региональную войну, тем не менее прекращение огня в секторе Газа все еще возможно. Уверенность в этом выразил президент США Джо Байден в транслировавшемся интервью телекомпании CBS.

Отвечая на вопрос, считает ли он возможным прекращение огня в Газе до того, как покинет свой пост в январе 2025 года, глава государства ответил: "Да. Это все еще возможно". "План [по прекращению огня], который я подготовил, одобренный "Группой семи", одобренный Советом Безопасности ООН и другими, все еще жизнеспособен. И я работаю буквально каждый день, и вся моя команда над тем, чтобы не допустить перерастания [ситуации] в региональную войну. Но это легко может произойти", - ответил Байден.