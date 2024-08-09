Христо Грозев: Прорыв Украины стал неожиданным для России и Запада
Операция ВСУ в Курской области «оказалась совершенно неожиданной» для России, считает журналист Христо Грозев.
«Видно, что эта атака оказалась совершенно неожиданной для высшего руководства России. Кстати, не только для высшего руководства РФ. Оказывается, что украинский Генштаб готовил эту операцию, не согласовывая ее даже с западными партнерами, и это было специально сделано, чтобы не было утечки», – заявил Грозев в интервью «Суспільному».
По словам журналиста, он разговаривал с представителями нескольких западных стран, которые были удивлены масштабом и подготовкой этой контратаки на территории Росси.
«И хотя первой реакцией с их стороны было, что это, скорее всего, какая-то минимальная психологическая операция, то уже после первых двух ночей контратаки у них поменялось отношение. Они считают, что это имеет шанс, чтобы эти позиции закрепились, и что это станет серьезным рычагом для будущих переговоров», – заявил Грозев.
Журналист уверяет, что в «…ближайшие дни, если ВСУ останутся на позициях или дальше пройдут, то будем видеть все больше и больше хаоса и потери концентрации в стратегии России».