Христо Грозев: Прорыв Украины стал неожиданным для России и Запада

«Видно, что эта атака оказалась совершенно неожиданной для высшего руководства России. Кстати, не только для высшего руководства РФ. Оказывается, что украинский Генштаб готовил эту операцию, не согласовывая ее даже с западными партнерами, и это было специально сделано, чтобы не было утечки», – заявил Грозев в интервью «Суспільному».

По словам журналиста, он разговаривал с представителями нескольких западных стран, которые были удивлены масштабом и подготовкой этой контратаки на территории Росси.

«И хотя первой реакцией с их стороны было, что это, скорее всего, какая-то минимальная психологическая операция, то уже после первых двух ночей контратаки у них поменялось отношение. Они считают, что это имеет шанс, чтобы эти позиции закрепились, и что это станет серьезным рычагом для будущих переговоров», – заявил Грозев.

Журналист уверяет, что в «…ближайшие дни, если ВСУ останутся на позициях или дальше пройдут, то будем видеть все больше и больше хаоса и потери концентрации в стратегии России».