Израиль объявил о ликвидации командиров ХАМАС и «Исламского джихада»

Израильские военные ликвидировали в ходе удара по комплексу школы «Эт-Табиин» в секторе Газа утром 10 августа нескольких командиров подразделений палестинских группировок ХАМАС и «Исламский джихад» . Об этом заявила ТАСС представитель пресс-службы Армии обороны Израиля Анна Уколова.

«На данный момент подтверждены личности 19 ликвидированных террористов, которые находились в здании мечети комплекса «Эт-Табиин» в момент атаки, среди них боевики ХАМАС и «Исламского джихада», в том числе командиры различных подразделений», - сказала Уколова.

По ее словам, «удар был нанесен по одному из этажей мечети высокоточными снарядами».

«По данным разведки, они использовали этот комплекс как оперативный центр для планирования и осуществления терактов против Израиля», - заявила Уколова, отметив, что перед нанесением удара 10 августа израильские военные «приняли различные меры для того, чтобы снизить опасность для мирного населения сектора Газа».

Уколова также обвинила власти сектора в завышении данных о жертвах, отметив, что «это уже не первый раз, когда ХАМАС распространяет лживые данные».

10 августа армейская пресс-служба сообщила о нанесении точечного авиаудара по «оперативному центру управления ХАМАС, размещенному внутри мечети в школьном комплексе «Эт-Табиин». По данным армии, по нему было выпущено три высокоточных снаряда. По данным службы гражданской обороны палестинского анклава, жертвами обстрела стали по меньшей мере 93 человека, в том числе 11 детей и 6 женщин.