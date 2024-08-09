Байден назвал Трампа «угрозой безопасности США»

Президент США Джо Байден считает кандидата на этот пост от республиканцев Дональда Трампа «подлинной угрозой безопасности» Соединенных Штатов. Об этом он заявил в интервью телеканалу CBS.

«Помяните мое слово: если он выиграет номинационный процесс, то есть, извините, эти выборы, то нужно будет следить за происходящим. Он представляет собой опасность. Он является подлинной угрозой американской безопасности», - заявил президент США.

«Мы действительно находимся в переломной точке в мировой истории. Решения, которые мы приняли в последние три-четыре года и примем в следующие три-четыре года, определят, как будут выглядеть следующие шесть десятилетий. И ключом [ко всему] является демократия», - считает американский лидер.