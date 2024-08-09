«Ждет беспрецедентный ответ»: Израиль предупреждает своих врагов

Враги Израиля, угрожающие беспрецедентным ущербом Израилю, могут рассчитывать на такой ответ, который не давался ранее «ни в одном другом случае». С таким предупреждением в адрес Ирана и движения «Хезболла» выступил министр обороны еврейского государства Йоав Галант.

«Враги из Ирана и «Хезболлы» угрожают причинить нам вред способами, которые они не использовали в прошлом. Тот, кто сделает такое, может ожидать от нас удара, который не был нанесен ни в одном другом случае ранее», - заявил Галант.

Высказывания министра, сделанные им на встрече с новобранцами Армии обороны Израиля на военной базе в центральной части страны, распространила пресс-служба израильского Минобороны.

У Израиля «есть значительные возможности», продолжил Галант, не вдаваясь в подробности. Он также выразил надежду, что «враги Израиля одумаются и не станут приводить к началу войны на дополнительных фронтах».