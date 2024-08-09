Иран проводит учения на границе с Ираком

Корпус стражей исламской революции (КСИР) в воскресенье приступил к учениям на западе Ирана, сообщает издание The National.

Маневры идут в провинции Керманшх около границы с Ираком, должны продлиться до вторника. Целью учений военные назвали укрепление боеготовности и бдительности войск.

О маневрах стало известно на фоне резкого обострения обстановки на Ближнем Востоке после убийства лидера ХАМАС Исмаила Хании в Тегеране и старшего советника лидера «Хезболлы» Хасана Насраллы Фуада Шукра в Бейруте. В воскресенье генерал КСИР Али Мохаммд Наеини заявил, что в должное время Израиль получит ответ за смерть Хании.