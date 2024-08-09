И в Гяндже зафиксирован случай массового отравления. Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, по предварительной информации, в больницу имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединенной больнице госпитализированы 83 человека, а в больницу имени З.Мамедова - 13 человек.

В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.

Дополнительная информация будет предоставлена, заявили в TƏBİB.

Как сообщили haqqin.az в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, экспертами Агентства и сотрудниками соответствующих учреждений начато разбирательство относительно причин происшедшего, а также того, имело ли место пищевое отравление. На место командирована группа специалистов Агентства. В настоящее время проводятся соответствующие разбирательства. О результатах будет сообщено.