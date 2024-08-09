Массовые отравления в Гёйгёле и Гяндже заявления TƏBiB и АПБ; обновлено 20:43
И в Гяндже зафиксирован случай массового отравления. Как сообщили haqqin.az в TƏBİB, по предварительной информации, в больницу имени Аббаса Саххата при Гянджинской городской объединенной больнице госпитализированы 83 человека, а в больницу имени З.Мамедова - 13 человек.
В настоящее время им оказывается необходимая медицинская помощь.
Дополнительная информация будет предоставлена, заявили в TƏBİB.
Как сообщили haqqin.az в Агентстве пищевой безопасности Азербайджана, экспертами Агентства и сотрудниками соответствующих учреждений начато разбирательство относительно причин происшедшего, а также того, имело ли место пищевое отравление. На место командирована группа специалистов Агентства. В настоящее время проводятся соответствующие разбирательства. О результатах будет сообщено.
* * * 19:39
В Гёйгёле в одном из ресторанов района произошло пищевое отравление посетителей. Количество пострадавших достигло 20 человек.
На место происшествия прибыли сотрудники Гёйгёльского районного отдела полиции и бригады скорой медицинской помощи.
Сообщается, что на место происшествия были направлены и бригады скорой помощи из Гянджи.