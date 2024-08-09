Готовится вывод войск США из Ирака

Глава иракского МИД Фуад Хуссейн совершит в сентябре визит в США, во время которого страны официально объявят о начале вывода войск международной коалиции против террористической группировки ИГ с иракской территории, сообщает в воскресенье "Тасним".

"Источники рассказали журналисту "Таснима" в Ираке, что глава иракского МИД и американский госсекретарь проведут пресс-конференцию во время предстоящего визита министра, чтобы зачитать заявление о конце миссии международной коалиции во главе с США в Ираке", - информирует агентство.

По словам источников, вывод международных сил из страны, за исключением Иракского Курдистана, стартует в сентябре 2025 года. Иракский Курдистан военные покинут, как предполагается, только через год после начала вывода войск - в сентябре 2026 года.

В конце июля издание The National передавало со ссылкой на источники, что США дали согласие на вывод из Ирака части военных, которые несли службу в составе коалиции.