Иванишвили не хочет встречаться с американскими конгрессменами

«Господин Бидзина Иванишвили очень четко объяснил причины, и эти причины были разъяснены непосредственно нашим американским партнерам. Что касается того, в какой степени это объяснение может стать достоянием общественности, это зависит от Бидзины Иванишвили, это зависит от наших американских партнеров», — сказал Кобахидзе.

Основатель правящей партии Грузии «Грузинская мечта» и ее почетный председатель Бидзина Иванишвили отказался встречаться с прибывшими в страну американскими конгрессменами. Об этом заявил премьер-министр Ираклий Кобахидзе, передает телеканал «Рустави».

В мае Иванишвили также отказался от встречи с помощником госсекретаря США по делам Европы и Евразии Джеймсом О'Брайеном, посещавшим Грузию.

Американский сенатор от штата Нью-Гэмпшир Джинн Шахин и конгрессмен Майком Тернер приехали в Грузию 9 августа. Они встретились с президентом страны Саломе Зурабишвили и с Кобахидзе. Встреча была посвящена вопросу стратегического партнерства между Грузией и США, а также проблемам в двусторонних отношениях.

Кобахидзе по итогам переговоров допустил, что американо-грузинские отношения будут перезагружены в течение ближайшего года. В свою очередь, Тёрнер заявил, что грузинский премьер не выразил «никаких намеков, доказательств, усилий по перезагрузке отношений».

Отношения Тбилиси и Вашингтона ухудшились после принятия в Грузии закона об «иноагентах». Рассмотрение документа сопровождалось массовыми протестами. Госдеп США предупредил Тбилиси, что принятие закона окажет негативное влияние на евроинтеграцию Грузии. Позднее США ввели визовые ограничения против десятков граждан Грузии, которых сочли причастными к нарушению прав человека. Кобахидзе заверил, что Грузия остается надежным союзником Вашингтона. Он выразил надежду, что «двусторонние отношения вернутся к позитивной динамике развития».