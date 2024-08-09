В России нашли «виноватых» в наступлении Украины в Курске

«Ахмат» прекрасно знал, что хохлы будут наступать, где они будут наступать и когда они будут наступать, и сознательно пропустил их. Они банально договорились с хохлами и заключили нечто вроде пакта взаимного ненападения», — написал он в своем телеграм-канале, добавив, что доверяет этой информации «на 100%».

Охранявшие госграницу подразделения чеченского спецназа «Ахмат» якобы договорились с Вооруженными силами Украины (ВСУ) и сознательно пропустили их в ходе вторжения в Курскую область, утверждает российский провоенный блогер Alex Parker.

«Военкор» Юрий Котенок заявил, что первый удар на себя приняли «подразделения и части, укомплектованные военнослужащими срочной службы».

Командир чеченского спецназа «Ахмат» генерал-майор Апти Алаудинов заявлял, что украинские военные прорвались на территорию России в районах расположения многосторонних автомобильных пунктов пропуска (МАПП), обойдя их позиции.

«Вначале противник прошел… через участки, где большое расстояние от наших опорных пунктов было, потом техникой, как говорится, уже напрямую подскочил, подъехал, танками раздолбал МАППы и прошел…» — говорил Алаудинов.

Ранее он назвал причиной успеха ВСУ в Курской области совокупность факторов, в том числе бездействие российских генералов, которые «заврались» и перестали адекватно воспринимать угрозу. Командир «Ахмата» заявил, что у прорыва ВСУ в Курскую область «есть фамилия, имя и отчество».

ВСУ вошли в Курскую область утром 6 августа и за три дня захватили несколько населенных пунктов.