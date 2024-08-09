Иранский генерал прилетел в Россию

Делегация прибыла в Москву по приглашению Минобороны РФ для участия в церемонии открытия и посещения Международного военно-технического форума «Армия-2024». В ходе визита Шадемани встретится с высокопоставленными чиновниками российского оборонного ведомства, ознакомится с новейшими военными технологиями, представленными на Международном военно-техническом форуме «Армия-2024».

Кроме того, бригадный генерал проведет встречи и консультации с высокопоставленными военными делегациями других стран.