Освобожденная из российской тюрьмы американка победила на Олимпиаде

Женская сборная США десятый раз в истории выиграла Олимпиаду, победив в финале команду Франции.

Матч завершился со счетом 67:66 (15:9, 10:16, 20:18, 22:23). Медаль в составе команды получила 33-летняя центровая Бриттни Грайнер. Американка в 2022 году была приговорена судом в России к 9 годам колонии, но позже обменяна на бывшего торговца оружием Виктора Бута.

Для американской сборной это восьмое олимпийское золото подряд. Грайнер стала трехкратным олимпийским чемпионом, она побеждала в 2016 году в Бразилии и в 2020 в Японии.

В клубном спорте американка играет в женской лиге НБА, в апреле она подписала контракт с «Финикс Меркури».

После победы женской баскетбольной сборной команда США заняла первое место в итоговом неофициальном командном зачете на Играх в Париже. У нее 40 золотых, 44 серебряные и 42 бронзовые медали. Американцы обогнали Китай — у китайской сборной тоже 40 золотых медалей, но меньше серебра и бронзы.