Сербия кипит протестами
В столице Сербии Белграде около 1 тыс. человек собрались 11 августа на очередной протест против планов открыть рудник по добыче минерала ядарит, содержащего литий, перекрыв проезжую часть у зданий правительства и МИД республики, передает ТАСС.
Участники акции собрались у главного входа в республиканский кабмин. В начале акции протестующие заняли тротуары, прилегающие к правительственному зданию, однако спустя 15 минут они массово вышли на проезжую часть, вынуждая водителей экстренно останавливаться, перекрыв таким образом движение автомобилей и общественного транспорта в центре города.
Воскресная акция является продолжением начавшихся в сербской столице 10 августа протестов, в ходе которых собравшиеся перекрывали соединяющий старую и новую части города мост Газела, часть международной трассы Е75, а также парализовали железнодорожное сообщение в столице, заняв пути на двух городских вокзалах.
Глава МВД Ивица Дачич заявлял, что сотрудники его ведомства уже провели задержания ряда участников протеста 10 августа, которые подозреваются в совершении уголовных преступлений и других правонарушений. Министр отметил, что сотрудники полиции продолжают вести работу по установлению других лиц, которые в ходе протеста нарушали закон и в обязательном порядке понесут за это наказание.
Ранее глава сербского правоохранительного ведомства сообщал, что прошедшая в Белграде акция протеста, в которой приняли участие до 27 тыс. человек, была организована «по сценарию цветных революций». Дачич подчеркнул, что все организаторы были неоднократно предупреждены об ответственности, а нарушители правопорядка понесут наказание в соответствии с законодательством.