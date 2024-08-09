Сербия кипит протестами

В столице Сербии Белграде около 1 тыс. человек собрались 11 августа на очередной протест против планов открыть рудник по добыче минерала ядарит, содержащего литий, перекрыв проезжую часть у зданий правительства и МИД республики, передает ТАСС.

Участники акции собрались у главного входа в республиканский кабмин. В начале акции протестующие заняли тротуары, прилегающие к правительственному зданию, однако спустя 15 минут они массово вышли на проезжую часть, вынуждая водителей экстренно останавливаться, перекрыв таким образом движение автомобилей и общественного транспорта в центре города.

Воскресная акция является продолжением начавшихся в сербской столице 10 августа протестов, в ходе которых собравшиеся перекрывали соединяющий старую и новую части города мост Газела, часть международной трассы Е75, а также парализовали железнодорожное сообщение в столице, заняв пути на двух городских вокзалах.