Синвар хочет перемирия с Израилем

Катар и Египет, выступающие посредниками на переговорах между Израилем и ХАМАС, передали властям еврейского государства, что Яхья Синвар заинтересован в заключении соглашения, которое приведет к прекращению войны в секторе Газа. Об этом в воскресенье, 11 августа, сообщил телеканал CNN.

При этом в сообщении телеканала отмечается, что нет уверенности в том, что премьер-министр Израиля заинтересован в этой сделке.

В окружении Биньямина Нетаньяху в конце недели заявляли, что он готов к соглашению с ХАМАС вне зависимости от того, какие это будет иметь последствия для его коалиции. CNN отмечает, что в израильских службах безопасности относятся к этому скептически. «Никто не знает, чего хочет Биби», – цитирует телеканал свой источник в Израиле.