Напарник Трампа намерен депортировать миллион мигрантов

Кандидат в вице-президенты США от Республиканской партии Джеймс Дэвид Вэнс предложил в рамках борьбы с нелегальной миграцией в стране «начать с депортации 1 млн» человек, незаконно находящихся в Соединенных Штатах, сообщает телеканал АВС.

«Есть 20 млн человек, которые находятся здесь [в США] нелегально. Надо начинать с чего-то достижимого. Давайте начнем с 1 млн… и потом мы сможем двигаться дальше», - сказал Вэнс.

Кандидат в президенты США от республиканцев Дональд Трамп неоднократно обещал в случае своей победы на президентских выборах «запустить самую масштабную кампанию по депортации в истории» США.