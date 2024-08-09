Турция предупредила Telegram

Власти Турции предупредили Telegram о возможности его блокировки в связи с использованием для продажи наркотиков, пропаганды проституции, азартных игр, распространения видео с детской порнографией. Об этом сообщила газета Takvim со ссылкой на источники в правоохранительных органах.

По ее данным, турецкий Совет по технологиям и коммуникациям направил свыше 1 тыс. предупреждений в головной офис Telegram с требованием закрыть каналы, используемые для противоправной деятельности, но пока не получил ответа.

В Турции насчитывается около 8 млн пользователей Telegram, по их числу она занимает 10 место в мире.

2 августа в Турции был заблокирован доступ к соцсети Instagram за нарушение действующего законодательства. Доступ к ней был возобновлен вечером 10 августа после достигнутой с Instagram договоренности о выполнении требований турецких властей.