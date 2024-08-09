Иран готовится напрямую атаковать Израиль

Спецслужбы Израиля считают, что Иран решил нанести прямой удар по Израилю в ответ на убийство лидера ХАМАС Исмаила Хании. Об этом сообщил корреспондент портала Axios со ссылкой на два источника.

«По обновленной оценке израильских спецслужб, Иран решил напрямую атаковать Израиль в отместку за убийство главы Политбюро ХАМАС Исмаила Хании, и это может произойти за несколько дней до переговоров о заложниках 15 августа», - написал он в X (ранее Twitter).