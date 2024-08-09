Зеленский заявил о пожаре на Запорожской АЭС

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил о пожаре на территории Запорожской АЭС.

По его словам, пожар устроили россияне, и что ситуация не может быть нормальной, пока станция под контролем России.

«…Сейчас показатели по радиации в норме», - написал глава украинского государства.

Глава украинской Никопольской районной военной администрации Евгений Евтушенко пишет, что «по неофициальной информации, полученной от источников с противоположного берега, россияне подожгли в градирне автомобильные шины в большом количестве». Градирни предназначены для охлаждения станции.