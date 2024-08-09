Знаменосцами сборной Азербайджана будут серебряный призер нынешних Игр, участник героического финала соревнований по таэквондо Гашим Магомедов и Зейнаб Гумматова - самая опытная гимнастка групповой команды, которая заняла в финале 5-е место, опередив такие сборные, как Франция и Украина.

Интересно, что и Гашим, и Зейнаб родились в 1999 году. Как и знаменосцы Азербайджана на открытии – боксер Магомед Абдуллаев и дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева.

Режиссер сегодняшней церемонии Тома Жолли рассказал, что «разработал шоу, в котором Олимпийские игры снова исчезают, а затем кто-то появляется и основывает их».