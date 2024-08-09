Церемония закрытия Олимпиады началась фото
В Париже на стадионе «Стад де Франс» началась церемония закрытия Олимпийских игр.
Знаменосцами сборной Азербайджана будут серебряный призер нынешних Игр, участник героического финала соревнований по таэквондо Гашим Магомедов и Зейнаб Гумматова - самая опытная гимнастка групповой команды, которая заняла в финале 5-е место, опередив такие сборные, как Франция и Украина.
Интересно, что и Гашим, и Зейнаб родились в 1999 году. Как и знаменосцы Азербайджана на открытии – боксер Магомед Абдуллаев и дзюдоистка Гюльтадж Мамедалиева.
Режиссер сегодняшней церемонии Тома Жолли рассказал, что «разработал шоу, в котором Олимпийские игры снова исчезают, а затем кто-то появляется и основывает их».
«Это очень визуальное, хореографическое и акробатическое шоу с уклоном в оперу. Оно создаст великолепную визуальную атмосферу и попрощается со спортсменами со всего мира», - сказал Жолли пресс-службе МОК.
На закрытии Игр ожидается выступление Билли Айлиш, Снуп Догга и Red Hot Chili Peppers. Этих артистов выбрали не случайно: они тесно связаны с Лос-Анджелесом, где пройдут Игры-2028. Также на церемонии должен появиться Том Круз.