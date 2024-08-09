По его словам, имеющиеся доказательства указывают на то, что Украина пока что «выигрывает эту битву, насколько это возможно».

Украина в настоящее время побеждает в пограничной битве в Курской области, однако ее самый тяжелый этап еще впереди. Такое мнение высказал британский военный аналитик Майкл Кларк в комментарии Sky News.

«Они не просто совершили внезапную атаку, они совершили атаку полного удивления. Они удивили россиян, удивили западных союзников», - говорит аналитик.

В нынешних обстоятельствах шоковая ценность этого неожиданного штурма «работает в пользу Киева». Кларк отмечает, что украинцы «видимо, очень довольны тем, где они сейчас», указывая на продвижение ВСУ по территории России.

По мнению аналитика, для удержания занятых территорий украинцам придется еще усилить свою группировку, которая действует в Курской области.

Он подсчитал, что Украина направила в Курскую область три-четыре «элитные бригады самого высокого уровня», что свидетельствует о достаточно серьезном отношении к операции. Кларк считает, что Киев надеется оттянуть под Курск также лучшие подразделения российской армии и уменьшить давление на украинскую оборону в других местах. По некоторым свидетельствам, Москва уже снимает свои лучшие подразделения с юга Украины, в частности, из районов Часова Яра и Покровска, утверждает Кларк.

«Идея захватить кусок их территории впервые с 1941 года... (президент РФ Владимир) Путин не может допустить этого. Поэтому они (россияне) будут контратаковать так сильно, как им нужно, и эта битва станет значительно более ожесточенной, чем была в предыдущие дни», - говорит британский аналитик.