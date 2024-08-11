ХАМАС пошел в отказ

Палестинское движение ХАМАС отклонило предложение участвовать в намеченных на 15 августа переговорах об обмене заложниками с Израилем и прекращении огня в секторе Газа, сообщает портал Axios со ссылкой на заявление группировки.

Ранее на этой неделе лидеры США, Катара и Египта призвали Израиль и ХАМАС возобновить переговоры по соглашению о прекращении огня в секторе Газа 15 августа. В канцелярии премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху заявили, что израильская делегация примет участие в переговорах.

Израильские «Детали» пишут, что ХАМАС потребовал от посредников представить «готовое к реализации» предложение, с которым они согласились в июле, и обязать Израиль принять его, вместо того чтобы начинать новый раунд переговоров. На прошлой неделе источники сообщали, что Израиль и ХАМАС обменялись через посредников рядом требований. Среди прочего, Израиль требует заранее предоставить список из 33 живых похищенных, которые должны быть освобождены на первом этапе.

Израильские СМИ также пишут, что Израиль требует исключить освобождение некоторых заключенных — ХАМАС же хочет выбирать без ограничений, кого освобождать. ХАМАС также против контроля и ограничений при возвращении жителей сектора в северную часть анклава.

В эти дни израильская делегация побывала за рубежом и тайно встретилась с посредниками, чтобы передать им свои требования. Источники, знакомые с деталями, говорят, что достигнут прогресс в споре по поводу Филадельфийской оси и КПП «Рафах». Однако по остальным вопросам консенсуса нет. Израильский чиновник, знакомый с переговорами, называл предстоящую встречу «саммитом последней возможности» и предупредил: «Сделки не будет, если Биби и Синвар не уступят».