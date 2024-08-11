Украина готовится

Украинские власти готовятся к мощному ракетному удару со стороны России после вторжения ВСУ в Курскую область.

Газета The Times со ссылкой на источники в украинском командовании пишет, что это могут быть удары по ряду объектов Киева, включая Верховную Раду и другие правительственные здания.

«Россия чувствует необходимость дать очень жесткий ответ, нечто грандиозное, чтобы показать миру, что она всемогуща и что нечто вроде Курска не останется безнаказанным», - утверждает источник издания.

«И это будут не просто четыре ракеты. Их могут быть сотни, они используют сложное вооружение: крылатые ракеты, баллистические ракеты и «шахеды». И это может стать большой проблемой для нашей ПВО. Но я верю, что мы сможем их остановить», – добавил собеседник газеты.